Gullit: “Leao è un fuoriclasse. Gioia e liberazione per lo Scudetto

Sulla vittoria dello Scudetto da parte del Milan: "È stata una gioia e una liberazione. Non era facile: ai miei tempi il Milan acquistava campioni, adesso succede che debba venderli o lasciarli andare. Leao? Mi piace, è un fuoriclasse. De Ketelaere ha la giusta mentalità perché gioca libero ma deve ancora adattarsi al calcio italiano. Champions? Per far bene in quella competizione serve accumulare esperienza".