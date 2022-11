Giroud, gigante al centro dei ‘Bleus’: guiderà l’attacco della Francia

Olivier Giroud, centravanti del Milan, sarà il titolare della Francia ai Mondiali in Qatar. Giocherà al posto dell'infortunato Karim Benzema

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan, poiché sarà il titolare della Francia ai Mondiali in Qatar. Questo perché, come noto, il Pallone d'Oro in carica, Karim Benzema del Real Madrid, si è infortunato e, pertanto, non sarà disponibile per la rassegna iridata.

Francia, Benzema k.o.: sarà Giroud (Milan) il titolare ai Mondiali — Il Commissario Tecnico della Francia, Didier Deschamps, non ha voluto sostituire Benzema, puntando tutto su Giroud. Ha sconfinata fiducia, infatti, nelle qualità del numero 9 del Milan. Il quale, nonostante abbia segnato appena un gol in due Mondiali disputati, ha tanta voglia di riscattarsi con la maglia della sua Nazionale, dando seguito al bel momento che vive in rossonero.

Meno tecnico ma più fisico di Benzema, Giroud - che ha dichiarato di essere al 200% per aiutare la sua squadra - farà da pivot del 4-2-3-1 transalpino (stesso schema tattico in cui gioca nel Milan di Stefano Pioli), per favorire gli inserimenti di Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé.

Domani sera, alle ore 20:00, si disputerà Francia-Australia, gara del Girone D dei Mondiali e Giroud sarà titolare. Avrebbe giocato comunque, visto che Benzema stava recuperando da qualche acciacco nel momento in cui ha dovuto alzare bandiera bianca. Pertanto, la tattica per il match contro i 'Socceroos' è pronta da giorni.

Giroud, che ha già segnato 9 gol in 19 partite tra Serie A e Champions League con il Milan in questa prima parte di stagione, punta a scavalcare Thierry Henry in testa alla classifica dei bomber di tutti i tempi della Nazionale francese, prendendosi il primato: è a soli 2 gol di distanza.

A Clairefontaine, ha rivelato il 'CorSera', lo considerano il vecchio saggio. Va molto d'accordo con Mbappé. Ma anche a Milanello, come noto, lo adorano molto. Anima della squadra, guida nello spogliatoio, in campo è un trascinatore. Quando tornerà dai Mondiali, firmerà il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2024.

Per il momento, però, il compito di Giroud è cercare di scacciare le paure della Francia per questi Mondiali e far sentire il meno possibile l'assenza di 'Karim The Dream' dalla competizione. Mercato Milan, richiesta shock per l'erede di Leao: le ultime news >>>