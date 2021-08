Giroud promuove il Milan: “Pronti per fare grandi cose”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, soddisfatto al termine della partita pareggiata a rete bianche contro il Real Madrid a Klagenfurt

Pareggio a reti bianche, ieri pomeriggio, per il Milan contro il Real Madrid nell'amichevole di Klagenfurt ( Austria ). Olivier Giroud , attaccante rossonero, ha parlato al termine della sfida contro le 'Merengues' e le sue dichiarazioni sono state riportate, tra gli altri, dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

"Obiettivi? Siamo affamati, possiamo fare grandi cose - ha esordito Giroud dopo Real Madrid-Milan -. Mi sentivo bene e penso che abbiamo giocato una buona partita. È bello tornare a giocare per 90' , credo che sarò pronto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali".

"È stata una bella gara contro una squadra molto forte - ha detto ancora Giroud al termine di Real Madrid-Milan -. Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, anche se possiamo ancora migliorarci e perfezionarci. Ma le idee erano molto buone. Siamo stati molto compatti e uniti, con grande spirito".

Giroud, nuovo centravanti del Milan, ha quindi incalzato: "Penso che impareremo a conoscerti meglio in campo. Siamo molto fiduciosi per il futuro, ma dobbiamo migliorare i dettagli perché sono quelli che fanno la differenza. Qualche errore di troppo a fine partita, ma sono molto felice". Milan, nuova idea per il ruolo di terzino destro! Le ultime >>>