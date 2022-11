Giroud come il buon vino: gli Europei 2024 nel mirino

È bastata una partita dei Mondiali in Qatar per Olivier Giroud: doppietta e record. Nel mirino Germania 2024

Olivier Giroud è un attaccante di 36 anni, una cifra importante per un calciatore, soprattutto con i ritmi del calcio moderno, sempre veloci e difficili da tenere fisicamente. Il bomber del Milan , però, non sembra voler rallentare, anzi: il francese sta continuando ad alzare la posta in gioco, migliorando come il buon vino.

L'edizione odierna di Tuttosport celebra il bomber francese. Sulle pagine del quotidiano torinese vengono apprezzati i numeri della scorsa stagione: 14 gol con la maglia del Milan . Nei Mondiali in Qatar ha segnato una doppietta all'esordio contro l' Australia . Il piano però sarebbe quello di proseguire. Nella testa del francese ci sarebbero gli Europei in Germania del 2024, un trofeo che manca alla preziosa collezione di Giroud .

Con il Milan c'è in programma il rinnovo per un'altra stagione. Con la maglia della Francia ha toccato quota 51 gol, pareggiando il record di Thierry Henry. Ora basta un gol per entrare ancora di più nei libri dei record. In stagione ha già segnato 12 gol e manca ancora tanto. Milan, arriva Ziyech a gennaio? Lui non smentisce.