Giroud cambia il Milan. E ora Ibrahimovic può rientrare senza fretta

Olivier Giroud si è preso il Milan con i due gol nel derby contro l'Inter: statisticamente è sempre decisivo quando gioca dall'inizio

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola parla di Olivier Giroud, attaccante del Milan, che grazie alla doppietta segnata nel derby contro l'Inter ha la Milano rossonera ai suoi piedi. Il francese, classe 1986, è entrato nella storia della stracittadina avendo segnato due gol al primo tentativo: in pochi ci sono riusciti in passato.

Ma, soprattutto, grazie ai gol di Giroud il Milan è tornato di slancio nella corsa Scudetto. Sarebbe stato un peccato fosse successo il contrario perché in questa stagione il Diavolo ha ottenuto punti contro tutte le squadre d'alta classifica, incluse Inter e Juventus. Sconfitta soltanto contro il Napoli, ancora da affrontare al 'Diego Armando Maradona'.

Adesso, però, per mister Stefano Pioli arriva il difficile: tenere fuori Giroud dall'attacco titolare del Milan sarà complicato. L'ex Arsenal e Chelsea assicura presenza e pericolosità in area di rigore. In più, quando gioca dall'inizio Giroud, il Milan non solo ha sempre vinto (8 partite su 8), ma il cannoniere transalpino ha anche messo a segno 7 gol.

Una sorta di amuleto, insomma. Quello che è evidente, però, è che il numero 9 rossonero si è integrato bene nei meccanismi di gioco di Pioli dopo un lungo periodo ai box tra infortuni muscolari, problemi alla schiena e CoVid. Da attaccante intelligente con mentalità vincente e da Premier League, però, Giroud ha saputo rialzarsi e prendersi il Milan.

È, all'interno dello spogliatoio, uno degli esempi per i più giovani. Con un Giroud così, ora, Zlatan Ibrahimovic potrà rientrare senza fretta dal suo infortunio al tendine d'Achille della gamba destra. Difficilmente Zlatan recupererà per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, dove giocherà ancora Giroud dal 1'.

