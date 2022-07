Giroud, un anno fa la firma con il Milan: oggi torna al centro dell’attacco

Giroud sarà il riferimento del Milan anche nel prossime amichevole estive e, probabilmente, nelle prime partite di Serie A. Con Zlatan Ibrahimović ai box almeno fino a gennaio e Divock Origi che sta smaltendo un infortunio rimediato a Liverpool, il classe 1986 si prenderà l'attacco del Milan sulle spalle, così come ha fatto nello scorso campionato con i suoi gol pesanti come macigni. Da Reggio Emilia, in cui ha fatto esplodere tutto il popolo milanista con la doppietta scudetto, a oggi nulla è cambiato. Giroud vuoi ripartire da dove tutto era andato in archivio poco meno di due mesi fa.