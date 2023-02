Giroud, l’Inter è una delle sue vittime preferite. Ed è pronto a rinnovare

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla di Olivier Giroud , attaccante francese del Milan che domenica sera ritroverà l' Inter , una delle sue vittime preferite. Contro i nerazzurri Oli ha disputato cinque partite, ottenendo due vittorie, due sconfitte e un pareggio, segnando la bellezza di tre gol. Grazie alla doppietta segnata del derby dell'anno scorso, Giroud è entrato nel cuore dei tifosi milanisti, dando di fatto via alla cavalcata scudetto. Dopo essere stato a digiuno di gol da novembre, domenica l'ex Chelsea ha trovato nuovamente la via della rete contro il Sassuolo e vorrà colpire, ancora una volta, la squadra di Inzaghi.

Intanto Giroud è pronto anche a prolungare il suo contratto con il Milan di un altro anno. La settimana prossima, infatti, sarà quella decisiva per porre la sua firma sul nuovo documento che lo legherà ai rossoneri fino al 2024. Una decisione importante quella del giocatore, il quale ha rifiutato una ricca offerta dall'Everton arrivata durante l'ultimo giorno di mercato. Il club inglese, infatti, aveva offerto un contratto di 18 mesi a 8 milioni di euro a stagione, ma il francese ha gentilmente declinato la proposta e continuerà a vestire ancora la maglia del Milan percependo meno della metà di quanto offerto dai 'Toffees'. Se non è attaccamento alla maglia questo...