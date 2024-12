Giovanili, gli esperti spiegano come rilanciare i vivai d’Italia

Le parole di Chivu, che si formò all'Ajax come calciatore

"All’Ajax non manca mai il coraggio di far giocare giovani. Si parla spesso di essere o non essere pronti, ma in realtà l’età non conta. Per l’Ajax, un giovane rappresenta una risorsa fondamentale per la sopravvivenza e il progresso della società. È un valore aggiunto, un elemento centrale per il loro modello. Per questo motivo, non hanno mai avuto paura di schierare in campo giocatori giovani. Il campionato olandese, però, è diverso da quello italiano. In Olanda, le partite davvero impegnative si contano sulle dita di una mano. Tuttavia, l’importanza di far giocare i giovani è cruciale per la loro crescita. In Italia, solo una piccola percentuale di Under 21 gioca a livello professionistico. All’estero, soprattutto all’Ajax, a 18 anni hanno già disputato oltre 100 gare in competizioni di livello. Questo è un aspetto che dovrebbe farci riflettere. È necessario comprendere quali siano gli obiettivi e le ambizioni di una società e cosa voglia costruire per il futuro. Questo tema, secondo me, merita ancora attenzione".