Il giorno dello Scudetto? Milan, un punto per la festa | Serie A News

Milan (83 punti) e Inter (81) si giocano lo Scudetto negli ultimi 90' di Serie A. Ai rossoneri, in casa del Sassuolo, basta anche un pareggio

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della lotta Scudetto tra Milan (83 punti) e Inter (81), giunta agli ultimi, decisivi 90' di Serie A. La certezza è che lo Scudetto non uscirà da Milano. Per sapere, però, chi vincerà tra rossoneri e nerazzurri bisognerà aspettare all'incirca le ore 20:00 di stasera, quando saranno terminate Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan.

Stefano Pioli potrebbe vincere il suo primo tricolore nella carriera di allenatore. Il Diavolo, infatti, diventerebbe Campione d'Italia vincendo in casa del Sassuolo di Alessio Dionisi o anche semplicemente pareggiando. Gli scontri diretti, infatti, sono in favore del Milan (1-1 e 2-1) e, pertanto, in caso di arrivo a pari punti, 84, con l'Inter, sarebbe il Milan a vincere il campionato.

Simone Inzaghi, però, già da calciatore è riuscito nell'impresa di vincere uno Scudetto arrivando due punti dietro gli avversari all'ultima giornata: accadde nel 2000, quando, da attaccante della Lazio, vinse 3-0 allo stadio 'Olimpico' contro la Reggina superando la Juventus, affogata nell'acquazzone di Perugia (sconfitta 0-1) e terminata, dunque, seconda in graduatoria.

Non sarà facile, però, per il Milan vincere lo Scudetto. Il Sassuolo, infatti, come ricordato dalla 'rosea', ha segnato appena 2 gol meno dei rossoneri. Con Domenico Berardi, Giacomo Raspadori, Hamed Traoré e Gianluca Scamacca ci sarà sicuramente da sudare e da lavorare per i difensori Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.

Per vincere il Diavolo dovrà correre molto, perché se il Sassuolo può palleggiare e costruire, diventa pericoloso: a 'San Siro' ha conquistato 6 punti su 6 contro il Milan nelle ultime due partite. Se è vero, però, che i neroverdi hanno segnato quasi quanto il Milan, è altrettanto vero che hanno subito ben 32 gol in più. E qualcosa vorrà pur dire.

Per 'La Gazzetta dello Sport', ai fini della vittoria dello Scudetto, potrebbero essere decisivi i soliti Theo Hernández e Rafael Leão. Ma occhio anche al 'talismano' Zlatan Ibrahimović. Nel 2008, entrando dalla panchina in Parma-Inter, realizzò la doppietta che fece conquistare il tricolore ai nerazzurri. Oggi l'obiettivo, invece, è quello di lasciarli a bocca asciutta. Milan, il nuovo bomber arriva dal Chelsea? Le ultime news di mercato >>>

