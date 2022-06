Germania-Italia, le pagelle di Calabria: “Non replica ciò che fa al Milan”

Una serata difficile per Davide Calabria e per l'Italia nel match contro la Germania. I voti per il terzino del Milan secondo i quotidiani

La Germania schianta per 5-2 l'Italia in un match senza storia al Borussia Park. Tra i disastri azzurri c'è da segnare anche quello di Davide Calabria, apparso in seria difficoltà sulle scorribande di David Raum e Leroy Sané dalla sua parte. I voti per lui da parte dei quotidiani odierni sono molto pesanti.