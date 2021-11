Genoa-Milan: torneranno titolari Tomori e Tonali | Serie A News

Fikayo Tomori e Sandro Tonali saranno in campo dal 1' in Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Le ultime

Daniele Triolo

Fikayo Tomori e Sandro Tonali torneranno in campo, dal 1', in occasione di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma domani sera, alle ore 20:45 a 'Marassi'. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Due recuperi molto importanti per il Milan di Stefano Pioli, quelli di Tomori in difesa e di Tonali a centrocampo, viste le due sconfitte consecutive in campionato contro Fiorentina (3-4) e Sassuolo (1-3). L'assenza di Tomori, che non ha giocato in entrambe le gare, si è fatta sentire forte: il Diavolo ha incassato 7 gol in 2 partite!

Tonali, invece, contro il Sassuolo è entrato in campo a gara in corso, ma a risultato, di fatto, ormai acquisito per i neroverdi e compromesso per i rossoneri. Con Tomori in squadra, da titolare, in Serie A, il Milan non aveva mai perso: 10 vittorie e 2 pareggi in 12 giornate. E non può essere di certo un caso.

Mentre l'ex bresciano, a conti fatti, è il centrocampista attualmente più forte nella rosa rossonera, visto che Franck Kessié (solitamente titolare al suo fianco) a volte sembra giocare con la testa altrove, che Ismaël Bennacer sembra pagare proprio la concorrenza con il numero 8 e che Tiémoué Bakayoko, finora, è stato molto deludente.

Per restare al Milan, la scorsa estate, Tomori ha rinunciato definitivamente al Chelsea, club in cui è cresciuto e Tonali ha accettato di decurtarsi l'ingaggio rispetto quanto percepito nella passata stagione. Entrambi rappresentano due colonne portati della squadra meneghina, due giocatori ai quali, si è visto, è difficile fare a meno.

Pioli, pertanto, li riproporrà a 'Marassi', sperando che, in casa del Genoa dell'amico Andriy Shevchenko, il Diavolo torni, finalmente, ad incamerare tre punti importanti nella corsa Scudetto. Calciomercato Milan, fari puntati sul nuovo Tomori. Le ultime >>>