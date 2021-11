Genoa-Milan: Shevchenko e Tassotti, sfida al passato | Serie A News

Genoa-Milan sarà una gara importante per Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti, allenatore e suo vice in rossoblu. 905 presenze con il Diavolo!

Daniele Triolo

Domani sera, alle ore 20:45, a 'Marassi' ci sarà Genoa-Milan. Partita speciale per Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti, allenatore e suo vice in rossoblu, quella della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Questo perché i due ex rossoneri, insieme, raccolgono ben 905 presenze e 25 trofei con il Diavolo.

Genoa-Milan, quindi, per Shevchenko e Tassotti, insediatisi in Liguria da due settimane, non potrà giocoforza essere una partita come le altre, ha sottolineato 'Tuttosport' oggi in edicola. Il binomio tra Sheva e il Milan, tra il Tasso e il Milan, è unico, d'altronde. Shevchenko ha realizzato 175 gol in 322 partite con i rossoneri, secondo 'top scorer' di sempre nella storia del Milan.

Tassotti, arrivato giovanissimo al Milan (stagione 1980-1981) dalla Lazio, vi ha giocato per 17 stagioni, partendo dalla Serie B ed arrivando fino al tetto del mondo, con Arrigo Sacchi e Fabio Capello. Poi, vi è rimasto da allenatore del settore giovanile, talvolta anche dalla Prima Squadra. Il tutto prima di seguire Sheva nella sua esperienza da Commissario Tecnico dell'Ucraina.

Domani, però, Genoa-Milan, per Shevchenko e Tassotti, sarà, o meglio dovrà essere, soltanto una partita utile per portare punti in dote ai rossoblu, messi male in classifica. Il nuovo duo tecnico è ancora alla ricerca della prima vittoria e dei primi gol all'attivo dopo la sconfitta (0-2) in casa contro la Roma ed il pareggio (0-0) ad Udine.

L'obiettivo salvezza è alla portata del Genoa, a patto, però, che recuperi i tanti infortunati, e che, dal mercato di gennaio, Sheva e Tasso ricevano dai nuovi proprietari, la '777 Partners', i rinforzi tanto agognati. Sognano, intanto, di fare lo sgambetto al loro Milan. Che, ovviamente, venderà cara la pelle cercando di far in modo che tutto ciò non si concretizzi. Calciomercato Milan, fari puntati sul nuovo Tomori. Le ultime >>>