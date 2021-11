Genoa-Milan: possibile maglia da titolare per Messias? | Serie A News

Junior Messias potrebbe essere la mossa a sorpresa di Stefano Pioli per Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022

Junior Messias potrebbe essere la mossa a sorpresa di Stefano Pioli per Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il brasiliano potrebbe giocare o a destra, al posto di Alexis Saelemaekers, o al centro, al posto di Brahim Díaz, sulla trequarti del 4-2-3-1 rossonero. I dubbi in proposito verranno sciolti nelle prossime ore. Messias scalda i motori, il Diavolo è pronto a puntare su di lui anche dal 1'.