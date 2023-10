Genoa-Milan 0-1, Giroud: “Maglia da portiere in un quadro” | Serie A News

Genoa-Milan 0-1, segna Pulisic ma è decisivo anche Giroud — Il numero 9 del Milan, infatti, è stato autore di un paio di interventi decisivi nell'area rossonera, per sbrigliare situazioni molto intricate, neutralizzando i tentativi di un Genoa che - colpito dal gol di Christian Pulisic all'86' - era proteso alla caccia del pareggio.

In particolare, ottimo intervento di Giroud - in uscita bassa e palla bloccata in due tempi - sull'attaccante rumeno dei liguri, l'ex interista George Pușcaș. Al fischio finale di Genoa-Milan, logicamente, Giroud è stato protagonista anche nelle interviste: le sue dichiarazioni sono state riportate dal quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

"Il sorpasso all'Inter? Schiaffo in faccia e ci siamo rialzati" — «Questa maglia da portiere ora me la tengo e la metto dentro un quadro - ha detto il nativo di Chambéry - non avevo mai vissuto un momento del genere. Ho fatto una grande parata, l'emozione è stata quasi come quella di un gol. Sono stato fortunato sulla traversa. Abbiamo lottato come dei leoni, abbiamo lottato sino alla fine».

«Sono molto orgoglioso di questa squadra - ha chiosato Giroud dopo Genoa-Milan -. Perché proprio io in porta? Perché da piccolo mi piaceva il ruolo di portiere, per questo sono andato io. Non molliamo mai. Il sorpasso all'Inter? Tre settimane fa abbiamo preso uno schiaffo in faccia. Ma ci siamo rialzati e adesso siamo primi in classifica». Milan-Atalanta Primavera, la diretta testuale della partita >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.