Gazzetta: “Milan, concorrenza meno pronta. Sei in pole per lo Scudetto”

Meno garanzie, invece, dall'estate di Inter e Juventus. Troppi problemi difensivi per entrambe ed un gioco che ancora latita per la squadra di Allegri. Ma anche il Milan ha qualche grana. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Pioli deve preoccuparsi "dell’infortunio di Tonali, prima di tutto, caduto nella zona di campo più vulnerabile, dopo la partenza dell’importantissimo Kessié e il mancato arrivo, per ora, di un’alternativa di spessore (Renato Sanches e simili). Krunic, solido e prezioso nel finale di stagione, è il primo candidato alla sostituzione di Tonali, nel caso dovesse saltare l’Udinese. Pobega è in fase di studio. Le soluzioni non mancano, ma nella zona in cui sono piovuti Pogba, Matic e Wijnaldum, farebbe comodo anche a Pioli un mediano vitaminico, più intenso di Bakayoko".