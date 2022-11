Gazzetta: “Il Mondiale dice Milan”. Che differenza con l’Inter!

Come sono andati finora i calciatori di Milan e Inter ai Mondiali in Qatar? Minutaggio simile, ma prestazioni totalmente diverse

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sul rendimento dei calciatori di Milan e Inter ai Mondiali in Qatar. La 'Rosea' evidenzia un minutaggio simile, ma un impatto totalmente diverso. Olivier Giroud e Rafael Leao hanno segnato insieme tre gol nelle prime due partite, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono a quota zero. Il primo è apparso spento con la sua Argentina, il secondo è lontano dalla migliore condizione e ha esordito in occasione della sconfitta contro il Marocco.