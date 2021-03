GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 5 marzo 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 5 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la vittoria dell’Inter contro il Parma, che allontana sempre di più i rossoneri dal sogno scudetto. In basso il duetto tra Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic a Sanremo. Inoltre, ecco cosa serve a Stefano Pioli per agguantare la Champions League. Ecco le altre prime pagine dei quotidiani sportivi