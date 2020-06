GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 29 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 29 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Prima pagina dedicata alla vittoria dell’Inter che, ieri sera, a Parma, ha ribaltato la situazione nei minuti finali grazie a due colpi di testa di due difensori, Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni, mantenendosi in scia di Lazio e Juventus.

In alto, sotto la testata, il colpo di calciomercato proprio della ‘Vecchia Signora‘, che ha preso il brasiliano Arthur dal Barcellona e il bel successo del Milan, capace di battere 2-0 a ‘San Siro‘ la Roma grazie ai gol di Ante Rebic e Hakan Calhanoglu. Il tutto mentre Paolo Maldini, direttore tecnico del Diavolo, prova a tenersi stretto Gigio Donnarumma …

“ReBig Milan: prima vittoria con una grande. Pioli da Europa e la Roma crolla”, il primo titolo della ‘rosea’ sui rossoneri. “Maldini si tiene Gigio: ‘Il migliore al mondo'”, invece, è il secondo titolo dedicato alla squadra meneghina.

Spazio, quindi, in copertina della ‘rosea‘, anche per le vittorie di Napoli, 3-1 sulla Spal, dell’Atalanta, 3-2 ad Udine e del Bologna, 2-1 a Genova contro la Sampdoria. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>