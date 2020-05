GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 maggio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 23 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la morte di Gigi Simoni, ex allenatore di Brescia, Inter e Cremonese tra le altre. In casa Milan, Ralf Rangnick cerca dei consulenti italiani: e se tornasse Braida?

Come sempre, grande spazio viene riservato al Calcio, con news e approfondimenti sul calciomercato, le squadre e – ovviamente – la Serie A e la sua ripresa. La pausa forzata, causa Coronavirus, si allunga ed è ancora incerto il finale di campionato e la sua eventuale formula. Playoff, playout, spareggi Champions ed Europa League? Tutto è possibile. Rimangono tanti interrogativi: quando si gioca? A chi andrà lo scudetto? Tutte domande che – come potrete leggere – rimangono sospese al momento, anche se ci sono alcune ipotesi. Di sicuro, se si dovesse riprendere, la stagione dovrà terminare il 31 agosto. Intanto, ecco le prime pagine degli altri giornali.

