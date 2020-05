MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, sabato 23 maggio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la morte di Gigi Simoni, ex allenatore di Brescia, Inter e Cremonese tra le altre. In casa Milan, Ralf Rangnick cerca dei consulenti italiani: e se tornasse Braida?

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA