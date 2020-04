GAZZETTA DELLO SPORT, la prima pagina di oggi 22 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 22 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano il voto della Lega di Serie A che ieri all’unanimità ha votato per la ripresa del campionato e portare a termine la stagione. Rivelazioni shock di Romelu Lukaku, che confessa come a gennaio 23 elementi su 25 della rosa interista avessero tosse e febbre: Coronvairus?

Sui rossoneri la decisione di Ibrahimovic, che rientrerà in Italia solamente quando ci sarà una data ufficiale sulla ripresa del campionato. Il resto dei compagni di squadra che era all’estero sta rientrando per cominciare le due settimane di quarantena. Queste le altre prime pagine sportive di oggi>>>

