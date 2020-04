Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 22 aprile 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il voto della Lega di Serie A che ieri all’unanimità ha votato per la ripresa del campionato e portare a termine la stagione. Rivelazioni shock di Romelu Lukaku, che confessa come a gennaio 23 elementi su 25 della rosa interista avessero tosse e febbre: Coronvairus?

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA