GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 20 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 20 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Gran parte della prima pagina è dedicata proprio al club rossonero, che ha acquistato Mario Mandzukic, attaccante croato classe 1986 in arrivo a parametro zero. Il titolo è “Scudetto alla Diavola“. Gli ingredienti, oltre a Mandzukic, prevedono l’arrivo di Junior Firpo dal Barcellona e di Fikayo Tomori dal Chelsea. L’obiettivo è proprio quello di rendere la rosa più profonda e poter lottare per vincere fino alla fine.

In altro spazio alla Roma, che ieri fa una doppia figuraccia in Coppa Italia: perde 4-2 in 9 ai supplementari con lo Spezia, ma soprattutto perde 3-0 a tavolino per aver fatto 6 sostituzioni, una in più rispetto alla regola. Si parla anche dell’Atalanta, che oggi recupera la 10^ giornata contro l’Udinese con l’obiettivo di andare al terzo posto. Di lato invece spazio alla Supercoppa Italiana, che si gioca stasera a Reggio Emilia: Juventus-Napoli.

