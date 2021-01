Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (20/01/2021)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica la propria prima pagina a Mario Mandzukic, da ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il titolo è “Scudetto alla Diavola”. In primo piano la foto del croato, che ha rilasciato anche le prime dichiarazioni, ma ci si concentra anche sugli altri due acquisti milanisti in arrivo: Fikayo Tomori, difensore del Chelsea, e Junior Firpo, terzino del Barcellona. La rosea si concentra sulla profondità di rosa dei rossoneri adesso. Sulla destra spazio alla Supercoppa Italiana che si giocherà stasera, mentre in basso c’è spazio per l’Inter: “Non solo Lukaku, Inter il gol è di tutti”.

