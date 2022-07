Gazzetta titola: “Il baby Milan lancia la sfida, grandi anche in Champions”

Il baby Milan è pronto a misurarsi con le big d'Europa: nella prossima Champions League spazio per giovani di prospettiva e affermati in A

Carmelo Barillà

Il baby Milan è pronto a misurarsi con le big d'Europa: nella prossima Champions League spazio per giovani di prospettiva ed affermati in Serie A. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come anche sul fronte mercato i rossoneri si stiano muovendo per profili Under-25, tranne rarissime eccezioni. Considerando gli undici titolari, il Milan ha un'età media di 24 anni e 264 giorni, precedendo Spezia e Cagliari nel nostro campionato. Ora, dopo aver conquistato la vetta d'Italia, l'obiettivo è migliorare in Europa. Non è credibile porsi l'ambizione di vincere la famosa coppa dalle grandi orecchie ma, come ribadito da Pioli in occasione della conferenza stampa del raduno, fare meglio della scorsa stagione anche in Europa è possibile. Anzi, il fatto di partire da testa di serie dovrebbe garantire un girone quantomeno abbordabile, con il Milan che auspica di centrare la qualificazione agli ottavi. Poi si vedrà...

Origi è una guida esperta: con il Liverpool è salito fino al vertice più alto della Premier, della Champions e della coppa del mondo per club. Anche gli obiettivi più giovani hanno un curriculum di tutto rispetto: da De Ketelaere, ventuno anni, a Renato Sanches, 24, tutti conoscono la strada per il successo. De Ketelaere ha vinto tre campionati e una Supercoppa belga con il Burges. Sanches ha in bacheca undici titoli, dieci tra Benfica, Lilla e Bayern Monaco, uno con la Nazionale portoghese, l’Europeo del 2016. Qualora arrivassero anche questi due obiettivi, l'esperienza in campo internazionale del Milan crescerebbe, pur mantenendo la linea verde.

De Ketelaere e Sanches potrebbero unirsi al gruppo dei Campioni d’Italia in carica, capaci di arrampicarsi in cima al campionato con una squadra giovanissima, la più giovane a riuscire nell’impresa dagli anni Duemila. Se con Leao, Tonali e Kalulu, alle prime esperienze al vertice, il Milan ha saputo salire sul gradino più alto del podio nazionale, per ripetersi in Europa ha scelto di puntare su altri ragazzi terribili, con esperienza internazionale, sottolinea la 'rosea'.

Inoltre, chi c'è già potrebbe migliorare ulteriormente le sue prestazioni. Tonali è stato protagonista assoluto della rincorsa scudetto, ma non solo lui. In rampa di lancio anche i vari Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz. Tutti Under-25. Ma nuova linfa Pioli la potrà trovare anche dagli esordienti in campo internazionale. Faranno le prime apparizioni in Champions League, infatti, Tommaso Pobega e Yacine Adli. I presupposti ci sono tutti, dunque. Il Milan punta le vette in Italia e la gloria anche in Europa, in Champions. E i giovani scalatori rossoneri sembrano già pronti. Milan, doppia trattativa con il Chelsea: le ultime news di mercato >>>