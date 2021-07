Gazidis, sorriso dagli USA: “Milan, non vedo l’ora di tornare”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha mandato un video-messaggio dagli Stati Uniti, dove è in cura per il carcinoma alla gola

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato come ieri Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, abbia mandato un video-messaggio, attraverso il canale tematico 'Milan TV', a tutti i tifosi rossoneri ed agli addetti ai lavori che, in questi ultimi giorni, gli sono stati vicino.

Gazidis, infatti, dopo aver annunciato di avere un carcinoma alla gola e di essere dunque bisognoso di cure mediche specifiche, è stato travolto dall'affetto di tutti. Un'ondata di calore umano che, evidentemente, il dirigente del Milan non si aspettava. E per il quale non ha nascosto una certa emozione in collegamento da New York (USA).

"Sto benissimo, sto lavorando durante il giorno - ha esordito Gazidis a 'Milan TV' -. Sto facendo alcuni esami per iniziare la terapia. Starò bene. La cosa più importante è che non vedo l'ora di tornare al Milan. È importante che la squadra stia crescendo, la stagione deve cominciare bene".

"Sono rimasto senza parole per tutti i messaggi di affetto, soprattutto dai tifosi, dalla Curva Sud che ha fatto una cosa bellissima, dai club e dai piccoli azionisti - ha commentato Gazidis, in un ideale abbraccio a tutto il mondo Milan -. Queste cose mi danno tanta forza, è come un vento che soffia alle mie spalle e che mi dà energia. È tutto più facile con questo supporto".

"È come se fossi un giocatore a 'San Siro' - ha proseguito l'A.D. rossonero -, un sentimento così non esiste nel mondo. Adesso lo comprendo pienamente. Capisco quello che provano i giocatori quando sentono la spinta del pubblico. Non vedo l'ora di vedere i tifosi allo stadio. Devo ringraziare lo staff medico del club, in particolare Stefano Mazzoni, anche i medici e le infermiere del CDI che mi hanno diagnosticato il cancro".

"Sono pronto per questa sfida - ha concluso -. Abbiamo una squadra fortissima, sia in campo sia fuori. Il club non molla. Questa stagione sarà importante per noi. Sia nel maschile sia nel femminile. Grazie a tutti e forza Milan", le parole di Gazidis. Rinnovo Kessié, il giocatore alza la richiesta d'ingaggio. Le ultime >>>