Gazidis: “Scudetto con il lavoro di squadra. In Champions con i giovani”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato ieri in occasione dell'esposizione del trofeo per la vittoria dello Scudetto

Daniele Triolo

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato ieri, a 'Casa Milan', a margine di un brindisi per l'esposizione della coppa per la vittoria dello Scudetto. Le sue dichiarazioni sono state riportate, tra gli altri quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Abbiamo dimostrato che si può vincere anche senza grandi investimenti - ha spiegato Gazidis -. Sono le idee che fanno la differenza. Quando sono arrivato, mi dicevano che non si poteva puntare sui giovani, perché la maglia del Milan è pesante. Invece, dando loro fiducia e accettando che possano commettere errori, viene concessa loro l'opportunità di crescere».

E, ovviamente, anche in Champions League il Diavolo batterà la medesima strada. «Perché bisognerebbe cambiare? Come i nostri giovani hanno avuto modo di crescere in Italia, potranno farlo in Europa. I margini di miglioramento di questo gruppo sono ancora ampi, ne sono sicuro», ha detto Gazidis.

Il CEO del Milan, poi, ha parlato della vittoria dello Scudetto. «Abbiamo fatto un vero lavoro di squadra, tutti insieme, anche con i nostri tifosi che ci hanno spinto ad ogni passo, in ogni difficoltà, e ci sono state molte difficoltà in questa stagione, sia sul campo che fuori. Ma alla fine tutti noi abbiamo un grande orgoglio per aver fatto qualcosa di speciale e per come l’abbiamo fatto. Seguendo dei valori, i valori del club, senza lamentele e senza rimpianti. Alla fine credo che questo gruppo di ragazzi, questa squadra, lo staff, il mister e soprattutto i tifosi lo meritino veramente». Milan, pronto il regalo Scudetto per Pioli: le ultime news di mercato >>>

