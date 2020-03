Gazidis, Milan senza milanisti: l’AD può cambiare la storia del club

NEWS MILAN – Quella della prossima estate può essere una rivoluzione storica in casa Milan. Ne parla questa mattina Tuttosport, quotidiano piemontese, che ripercorre la storia degli ultimi giorni in casa rossonera, con il futuro di Zvonimir Boban – CFO rossonero – e Paolo Maldini, direttore tecnico, sempre più in bilico. Se per il croato si tratta solo di attendere l’ufficialità riguardante il suo addio al club (rescissione unilaterale o no), per Maldini si dovrà capire se l’ex numero 3 rossonero avrà intenzione di rimanere a patto di condividere la linea politica di Elliott.

Il nome che circola in queste settimane per chi sarà il nuovo allenatore del Milan è quello del tedesco Ralf Rangnick, attuale dirigente del gruppo Red Bull. Con lui prenderebbe maggiori poteri Hendrik Almstadt, attuale braccio destro di Gazidis, che si occuperebbe con Rangnick del mercato e della costruzione della rosa.

Moncada verrà preso in maggiore considerazione, e la dirigenza che si andrà a comporre sarà totalmente straniera qualora anche Maldini deciderà di mollare a fine campionato. Difficile, infatti, che lascerà prima, anche perché il direttore tecnico deve difendere e proteggere in qualche modo la squadra e il tecnico Stefano Pioli in questo finale di campionato.

Gazidis, però, dovrà fare in modo che la fiducia di Elliott porti ad alcuni risultati importanti. Non solo sul campo, ma anche dal punto di vista del bilancio. I conti sono ancora in rosso, gli sponsor sottoscritti dal suo arrivo non soddisfano e i bilanci iniziano a sorridere in vista dei prossimi dialoghi con la UEFA, ma ancora dei tagli dovranno essere fatti. In caso di qualificazione alla prossima Europa League, il Milan potrà trattare l’inizio del percorso di Settlement Agreement.

