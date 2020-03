Boban-Milan, risoluzione unilaterale? Il croato chiede la buonuscita

NEWS MILAN – Il club ritiene di poter licenziare il dirigente croato per giusta causa, mentre Zvonimir Boban chiede la buonuscita per aver agito nel pieno dei propri diritti e dei suoi vincoli contrattuali. Se ancora non è stato ufficializzato il divorzio tra le parti è unicamente perché si sta discutendo sul tipo di risoluzione. Sarà unilaterale oppure no? Intanto, il CFO croato ha messo al lavoro i propri legali per tutelare al meglio la propria posizione. E Maldini, che ne sarà del suo futuro? Continua a leggere>>

