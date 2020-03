Milan, Rangnick con Almstadt e Moncada: un management tutto straniero

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attuale dirigente del Milan Hendrik Almstadt lavorerà a stretto contatto con Ralf Rangnick. L’attuale “braccio destro” dell’AD Ivan Gazidis e il dirigente del gruppo Red Bull agiranno insieme e si occuperanno del mercato e della costruzione della rosa.

Almstadt è stato voluto fortemente da Gazidis a gennaio, dopo che i due hanno avuto modo di lavorare assieme per 4 anni all’Arsenal, prima di trasferirsi per poco tempo all’Aston Villa (esperienza poco fortunata). Crescerà in maniera importante anche la figura di Geoffrey Moncada, attuale capo dell’area scouting del Milan. Il suo ruolo non cambierà ufficialmente, ma avrà più peso nelle decisioni e verrà ascoltato maggiormente.

Moncada ha lavorato diversi anni al Monaco, ha un enorme database di calciatori e una importante rete di osservatori (tra i tanti ha scoperto un certo Mbappé). E’ entrato a far parte dell’organigramma rossonero alla fine del 2018 e la sua figura al Milan potrebbe diventare decisamente più importante nei prossimi mesi, con un management sempre più straniero e meno legato alla storia milanista.

Intanto, rimane ancora da capire la modalità con cui sarà licenziato Boban: ecco le ultime sul futuro del CFO croato>>>

