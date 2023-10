Gattuso, brutto episodio per la sorella Ida: la macchina va a fuoco

Ida Gattuso, sorella del celebre Rino Gattuso, ex calciatore e attualmente allenatore dell'Olympique Marsiglia, è stata protagonista di un brutto episodio. Come riportato da Tuttosport, la sua auto è andata in fiamme a Schiavonea, una frazione di Corigliano-Rossano (Cosenza) a causa di un incendio doloso di cui non si conoscono gli artefici. L'auto, per fortuna, era senza conducente quando è stata travolta dal fuoco in un parcheggio. Nonostante i Vigili del Fuoco siano prontamente intervenuti, non hanno potuto salvare l'auto. I carabinieri hanno aperto un'indagine. LEGGI ANCHE: Il Milan, l'infortunio e il suo ruolo. Ecco le parole di Ismael Bennacer