Garlando: “Il Milan può presentarsi a Napoli con altra forza intimidatoria”

Come scritto su La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha analizzato la vittoria del Milan ai danni del Napoli nel match d'andata per i quarti di Champions League. Il noto giornalista ha parlato della prestazione dei rossoneri, rei di non aver spinto in un momento come quello che ha visto gli azzurri giocare con un uomo in meno: "La domanda che più rimbalza in testa alla fine è questa: il Milan ha esagerato in saggezza e in prudenza? Contro un Napoli senza punte, in dieci negli ultimi venti minuti, non era meglio forzare di più per costringere Osimhen a una rimonta più impegnativa?".