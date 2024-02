Garlando: “L’esultanza di Leao? La gente parlerebbe di meno se …”

Luigi Garlando, giornalista, ha espresso un proprio parere in merito all'esultanza di Rafael Leao in Milan-Atalanta dopo il gol del vantaggio

Luigi Garlando , noto giornalista, questa mattina ha pubblicato un articolo sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', esprimendo un proprio parere sull'esultanza polemica di Rafael Leao dopo il gol segnato in Milan - Atalanta . Il portoghese, infatti, siglata la perla al 3', ha poi fatto il gesto a chi in questi mesi lo ha criticato. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Garlando pungola Leao: "Se non facesse passare 155 giorni tra i gol ..."

"Largo a sinistra, Leao punta Holm e Scalvini e ci passa in mezzo, come avrebbe voluto fare Fantozzi tra i faraglioni di Capri. Spara un meteorite che imbuca l'incrocio lontano: una meraviglia che Rafa festeggia con il ballo del Qua Qua, come dire: "Voi parlate, io segno". Ci sta. Certo, non lasciasse passare 155 giorni (23 settembre, Verona) tra un gol e l'altro di campionato, la gente parlerebbe di meno".