Garlando (GDS): “Il Milan è la squadra che ha più bisogno di Dybala”

Il giornalista Luigi Garlando, in un focus tattico su La Gazzetta dello Sport, sostiene che è il Milan la squadra ad aver più bisogno di Paulo Dybala. L'argentino, svincolato dopo le stagioni alla Juventus, è nel mirino principalmente dell'Inter. Ma altre squadre sono alla finestra: dalla Roma al Napoli sino all'ambizioso Monza. Tra le pretendenti, o quantomeno tra le società che hanno fatto dei sondaggi per Dybala, c'è anche il Milan. Questa l'analisi di Luigi Garlando sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Chi non insegue la gioia? Siamo al mondo per questo. E il circo del pallone non fa eccezione: sembrano tutti a caccia di Paulo Dybala che, a 50 giorni dalle lacrime piante per l’addio alla Juve, galleggia ancora in un futuro incerto. 'Tutti a caccia' è un filo esagerato. Diciamo, meglio, che il nome dell’argentino è stato accostato a molte squadre: Inter, Milan, Roma, Napoli e perfino all’ambizioso Monza di Berlusconi e Galliani. Dybala è sicuramente il giallo più intrigante dell’estate. Con un paradosso curioso: la squadra più interessata all’affare e più desiderata dalla Joya, è quella che ne ha meno bisogno ed è tatticamente meno predisposta ad accoglierlo: l’Inter".