MERCATO MILAN E TOP NEWS – De Keteleaere in pole, Giroud rinnova?

Un mercoledì 6 luglio ricco di news in casa Milan . A farla da padrone è come sempre il calciomercato . Aggiornamenti sugli affari in entrata ed in uscita. Si parte da De Ketelaere , nome abbastanza caldo, segnali anche da Abdou Diallo . Si lavora già al rinnovo di Giroud . Infine, c'è la nostra esclusiva del giorno. La nostra redazione ha sentito Mauro Bianchessi su diversi temi legati ai rossoneri. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

DE KETELAERE RIFIUTA IL LEEDS

Charles De Ketelaere è un obiettivo prioritario del Milan in questo calciomercato estivo. E, a quanto pare, anche il giocatore avrebbe messo il Diavolo in cima alla lista delle sue preferenze. Il belga, infatti, avrebbe rifiutato il trasferimento al Leeds United, nonostante i 'Peacocks' avessero presentato un'offerta di ben 35 milioni di euro al Bruges. Nelle prossime ore è prevista una nuova offerta del Milan per De Ketelaere, che dovrebbe superare i 25 milioni. E non è affatto detto che al Brugge bastino.

DIALLO VUOLE LA CESSIONE — Abdou Diallo, obiettivo di calciomercato del Milan, vuole andare via dal PSG. 'RMC Sport', infatti, sottolinea come il difensore senegalese abbia fatto sapere al club francese di volere più spazio. Il PSG, molto probabilmente, non può garantirglielo e per questo prende piede l'ipotesi cessione. Il Milan, secondo le ultime news, è interessato, ma non ha ancora formulato un'offerta concreta per il giocatore perché il PSG ha fissato un prezzo alto per la partenza di Diallo. In Italia piace anche ad altre squadre.

DYBALA CONTESO — Paulo Dybala sembra un po' la Sora Camilla: tutti lo vogliono ma nessuno lo piglia. L'Inter sembra aver mollato la presa, come confermato dalle parole di Beppe Marotta. Milan, Roma e Monza osservano la situazione da vicino, ma anche il Marsiglia e il Manchester United si stanno già muovendo con decisione. Se Dybala scendesse nelle sue pretese di ingaggio, per esempio, da 7 a 5 milioni di euro bonus compresi, allora il Milan potrebbe sedersi ad un tavolo per valutarne l'arrivo. La prima idea dell'argentino sarebbe quella di andare in un club che disputerà la prossima Champions League.