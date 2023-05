Garanzini: “Il Milan ha controllato a suo piacimento contro la Juventus”

Nel suo consueto fondo su La Stampa, Luigi Garanzini ha parlato della partita valevole per il 37esimo turno di Serie A tra Juventus e Milan : "Troppe disavventure in stagione, troppo stress accumulato in quel grottesco andirivieni su e giù per la classifica. Ma anche la sensazione, palpabile, che troppi presunti leader davvero non fossero tali. Bello anche se frontale il cross di Calabria, splendida la frustata in sospensione di Giroud nell’angolo lontano".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Ma se difendi con tre centrali, e quella del francese è l’unica maglia rossonera in area di rigore, non puoi consentirgli di staccare in totale libertà". Una rete che, di fatto, ha deciso il match: La Juve non ha più trovato le energie, mentali soprattutto, per tentare la rimonta. Nel frattempo il Milan aveva controllato a piacimento, sfiorando semmai in un paio di occasioni il raddoppio". LEGGI ANCHE: Milan, colloqui con il Chelsea per Loftus-Cheek >>>