Galliani: “Berlusconi ha parlato di scudetto? Vogliamo puntare in alto”

Domani sera il Milan sarà ospite del Monza . Sarà una partita che evoca ricordi e pensieri speciali, in quanto i rossoneri affronteranno la squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani , due personaggi che hanno scritto fantastiche pagine di storia rossonera. Proprio ieri Galliani ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match di domani, con le sue parole che sono state riportate dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'.

"Se il presidente ha parlato di scudetto, è perché bisogna sempre puntare in alto. Palladino? Ho esposto al presidente la mia idea, nel momento in cui la squadra ha perso le prime cinque partite e pareggiato a Lecce facendo un solo tiro in porta. E ho proposto a Palladino di esordire dopo la partita con la Juve, altrimenti sarebbe stato un rischio. Invece lui ha accettato di cominciare subito e ha vinto, ripetendo l’impresa anche al ritorno: qualcosa di straordinario. Berlusconi non ama il modulo con la difesa a tre, ma Palladino gli ha spiegato tutto. Dopo essere stato al Milan per 31 anni, io sono tornato a casa: nessun tifoso rossonero mi ha mai dato del traditore". Dopo sei mesi di assenza, domani sera sarà presente allo stadio anche Berlusconi. De Ketelaere, ora vice Diaz ma il Milan punta su di lui anche per il futuro.