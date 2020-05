Galliani: “Baresi, per me e Berlusconi sarai il 6 per sempre”

MILAN NEWS – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del club rossonero, il quale attualmente ricopre il medesimo ruolo nel Monza, ha rivolto i suoi migliori auguri di buon compleanno a Franco Baresi, ex capitano del Milan, che oggi compie 60 anni.

Queste le parole di Galliani su Baresi ai microfoni di ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola: “Per noi, per me e per il Presidente Silvio Berlusconi, sarai il 6 per sempre. Auguri Capitano”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI BARESI NEL GIORNO DELLA SUA FESTA >>>