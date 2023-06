Lacrime, applausi, cori e bandiere: addio al Presidente Berlusconi

Funerali Berlusconi, più di 15mila persone in Piazza Duomo — In prima fila, gli attivisti di Forza Italia, partito fondato da Berlusconi, con le bandiere tricolori. Alle loro spalle, gli ultras del Milan con i bandieroni rossoneri. Tra cori da comizio elettorale ("Per fortuna che Silvio c'è!") e cori da stadio ("Un Presidente, c'è solo un Presidente") il carro funebre è andato via.

In quella stessa piazza, poco più di un anno fa, il 23 maggio 2022, il Milan festeggiava il suo 19° Scudetto e Berlusconi era lì, con i suoi ex tifosi, a salutare l'impresa della squadra di Stefano Pioli. Ieri i tifosi del Diavolo hanno ricambiato amore ed affetto per un uomo che ha reso grande la squadra rossonera dagli anni Ottanta in avanti.

Tanti politici e sportivi presenti. Qualche assenza illustre — Hanno partecipato tante personalità politiche alle sue esequie. Tra gli altri: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; la Premier Giorgia Meloni; il Presidente dell’Iraq, Abdul Latif Rashid; l’emiro del Qatar, Al Thani; i reggenti della Repubblica di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini; il premier ungherese, Viktor Orban.

Nella navata di destra gli affetti più cari. In prima fila, da sinistra, la compagna Marta Fascina, i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi e il fratello Paolo. E poi ancora politici, artisti, giocatori, dirigenti sportivi e amici. Mancavano, però, alcuni celebri ex rossoneri. Paolo Maldini, Carlo Ancelotti, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko e gli olandesi. Troppe assenze per la morte di chi li ha resi Immortali.