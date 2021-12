Fuga d’inverno: Milan, devi reagire subito | Serie A News

Il Milan di Stefano Pioli vive una fase di involuzione. Ma la classifica in Serie A è ancora buona. Serve comunque un'inversione di tendenza

Daniele Triolo

Inter 40 punti, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come la corsa per il titolo (platonico) di Campione d'Inverno in Serie A sia più che mai aperta. I prossimi 180' di campionato diranno chi, tra queste quattro squadre, sarà arrivata davanti a tutte al giro di boa della stagione.

In questo momento, quelle più in forma sembrano essere l'Inter, che ha concretizzato il sorpasso in vetta ai cugini rossoneri proprio in occasione dell'ultimo weekend di gare e che vanta il miglior attacco del torneo (43 gol), e l'Atalanta, che ha vinto le ultime sei partite e che ha preso 2 punti ai nerazzurri, ben 10 ai rossoneri e 12 ai partenopei.

Milan e Napoli, invece, sono in flessione. Un calo fisiologico, dopo l'inizio di stagione travolgente, anche e soprattutto dovuto alla miriade di infortuni che hanno colpito le squadre di Stefano Pioli e Luciano Spalletti. Il 'CorSera' ha analizzato le chance di tutti per questo sprint di fine 2021. Sul Milan, il quotidiano generalista ha ricordato come l'anno scorso abbia vinto lo Scudetto d'inverno.

Ma anche come, poi, si sia fatto scavalcare dall’Inter. Il Milan di Pioli ha il calendario più difficile. Prima lo scontro diretto contro il Napoli (domenica 19 dicembre, ore 20:45, a 'San Siro'), poi la trasferta ad Empoli (mercoledì 22 dicembre, sempre ore 20:45) contro una delle più in forma del campionato, nel giro di appena tre giorni.

L’eliminazione dalla Champions League sembra aver sgonfiato l’allegra brigata rossonera, che è sembrata stanca e involuta, ha commentato infine il 'CorSera'. Gli infortuni hanno fatto il resto. L’allenatore convive da mesi con l’emergenza e in questo senso non avere le coppe europee tra febbraio e marzo 2022 potrebbe essere un aiuto.

Pioli, ad ogni modo, dovrà essere bravo ad invertire in fretta la tendenza visto che il Milan ha vinto solo 2 delle ultime 6 gare. Urge, dunque, ritrovare al più presto il passo dei giorni migliori. Stringendo i denti nell'attesa del recupero dei tanti infortunati. Milan, Maldini pronto a piazzare un gran colpo in difesa >>>