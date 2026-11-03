A tre mesi dalla dolorosa scomparsa, il Comune di Milano inserisce Franco Baresi tra i Grandi nel Famedio del Monumentale
Milan, nuova opera per Baresi: i 6 valori trasmessi dalla leggenda rossonera | PM Video
Un riconoscimento eterno per chi ha scritto pagine indelebili e incancellabili della storia dello sport e della città. Pur essendo nato a Travagliato, in provincia di Brescia, Franco Baresi, l'indimenticato capitano e leggenda del Milan scomparso lo scorso 31 luglio 2026 all'età di 66 anni dopo una grave malattia, era diventato sin da giovanissimo milanese d'adozione. Arrivato nel capoluogo meneghino poco più che ragazzino per indossare la maglia rossonera, il "Piscinin" ha legato indissolubilmente la propria vita a Milano. Ieri, il Comune di Milano ha voluto onorare la memoria di Baresi con la prestigiosa iscrizione nel Famedio del Cimitero Monumentale, il pantheon cittadino dedicato alle personalità che hanno dato lustro alla città.
L'omaggio del Famedio a Franco Baresi: uniti nel ricordo dell'eterno numero 6Con i colori del Milan e per la città di Milano, Franco Baresi ha dato tutto e ha vinto tutto nella sua straordinaria epopea calcistica. Nessuno meglio del mitico numero 6 incarna i valori di dedizione, appartenenza e leadership che il capoluogo lombardo da sempre celebra. Ieri la città lo ha abbracciato idealmente ancora una volta, inserendolo tra i suoi figli più illustri. Chi meglio di Baresi, capace di conquistare ben 17 trofei ufficiali in un'intera ed esemplare carriera spesa interamente per la causa del Milan.
A tre mesi dalla sua dolorosa scomparsa, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i tifosi milanisti e degli appassionati di calcio, la sua iscrizione tra i Grandi rappresenta il giusto e doveroso tributo a un uomo che è stato un esempio di lealtà dentro e fuori dal rettangolo di gioco.
Le istituzioni e Daniele Massaro presenti alla cerimonia al Cimitero MonumentaleAlla solenne cerimonia di scoprimento delle lapidi erano presenti le massime cariche istituzionali cittadine, guidate dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, affiancato dalla Presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi. In rappresentanza ufficiale del club di Via Aldo Rossi ha partecipato il brand ambassador rossonero Daniele Massaro, amico fraterno e storico compagno di squadra che con Baresi ha condiviso mille battaglie sul terreno di gioco e indimenticabili trionfi internazionali.
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