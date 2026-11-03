Un riconoscimento eterno per chi ha scritto pagine indelebili e incancellabili della storia dello sport e della città. Pur essendo nato a Travagliato, in provincia di Brescia, Franco Baresi, l'indimenticato capitano e leggenda del Milan scomparso lo scorso 31 luglio 2026 all'età di 66 anni dopo una grave malattia, era diventato sin da giovanissimo milanese d'adozione. Arrivato nel capoluogo meneghino poco più che ragazzino per indossare la maglia rossonera, il "Piscinin" ha legato indissolubilmente la propria vita a Milano. Ieri, il Comune di Milano ha voluto onorare la memoria di Baresi con la prestigiosa iscrizione nel Famedio del Cimitero Monumentale, il pantheon cittadino dedicato alle personalità che hanno dato lustro alla città.

L'omaggio del Famedio a Franco Baresi: uniti nel ricordo dell'eterno numero 6

Con i colori del Milan e per la città di Milano, Franco Baresi ha dato tutto e ha vinto tutto nella sua straordinaria epopea calcistica. Nessuno meglio del mitico numero 6 incarna i valori di dedizione, appartenenza e leadership che il capoluogo lombardo da sempre celebra. Ieri la città lo ha abbracciato idealmente ancora una volta, inserendolo tra i suoi figli più illustri. Chi meglio di Baresi, capace di conquistare ben 17 trofei ufficiali in un'intera ed esemplare carriera spesa interamente per la causa del Milan.

A tre mesi dalla sua dolorosa scomparsa, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i tifosi milanisti e degli appassionati di calcio, la sua iscrizione tra i Grandi rappresenta il giusto e doveroso tributo a un uomo che è stato un esempio di lealtà dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Le istituzioni e Daniele Massaro presenti alla cerimonia al Cimitero Monumentale

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Alla solenne cerimonia di scoprimento delle lapidi erano presenti le massime cariche istituzionali cittadine, guidate dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, affiancato dalla Presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi. In rappresentanza ufficiale del club di Via Aldo Rossi ha partecipato il brand ambassador rossonero, amico fraterno e storico compagno di squadra che con Baresi ha condiviso mille battaglie sul terreno di gioco e indimenticabili trionfi internazionali.Da ieri, il nome del leggendario Capitano brilla nella cripta del Famedio accanto ad altri personaggi d'eccezione che hanno segnato la storia del calcio milanese e mondiale. Tra le mura del Monumentale, Baresi si unisce a figure del calibro di, l'inglese fondatore del Milan nel 1899, e, l'asso che militò sia sulla sponda rossonera che su quella nerazzurra e al quale è intitolato lo stadio di San Siro.