Francia, Theo Hernandez migliora: ancora dolore al polpaccio

Il terzino del Milan, Theo Hernandez, potrebbe non scendere in campo con la Francia: il motivo un dolore al polpaccio

Il terzino del Milan, Theo Hernandez, sarà impegnato con la Nazionale della Francia. Oggi ci sarà la partita contro Gilbiterra. Il giocatore rossonero, al momento, difficilmente scenderà in campo. Come riporta l'edizione odierna de L'Equipe, Theo Hernandez anche nella giornata di ieri non si è allenato. Nonostante il problema al polpaccio stia migliorando giorno dopo giorno, il francese sente ancora un po' di dolore. Lo staff spera che oggi possa tornare in campo. La squadra, infatti, potrebbe tenerlo a riposo proprio per evitare un infortunio più grave al difensore del Milan.