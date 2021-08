Francia, prima convocazione per Theo. C’è anche Maignan, Giroud no

Theo Hernández convocato per la prima volta nella Francia di Didier Deschamps. Mike Maignan sarà secondo portiere. A casa Olivier Giroud

Daniele Triolo

Theo Hernández ce l'ha fatta. Il terzino sinistro del Milan, classe 1997, è stato convocato per la prima volta dalla Francia di Didier Deschamps. Sarà a disposizione dei 'Bleus' per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro Bosnia, Ucraina e Finlandia. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

Attraverso i suoi account social ufficiali Theo Hernández ha poi voluto commentare la chiamata della propria Nazionale. "Un grande giorno. Non c'è orgoglio più grande che giocare con la maglia del proprio Paese e della Nazionale francese. Grazie a tutti quelli che hanno sempre creduto in me. Questo è solo l'inizio di una bella storia".

Deschamps ha detto di Theo Hernández: "Ha fatto una bella stagione al Milan. È uno dei laterali più attivi nel gioco ed in Italia ha corretto certe cose in fase difensiva". Regolarmente convocato Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, che sarà il secondo di Hugo Lloris (Tottenham), pronto a prenderne l'eredità quando questi avrà detto addio alla Francia.

Spicca invece l'assenza, tra i disponibili di Deschamps, del centravanti rossonero Olivier Giroud, il quale, con 46 gol, è il miglior marcatore della Nazionale francese in attività, secondo nella classifica assoluta solo a Thierry Henry (51 reti). Questa la motivazione di Deschamps: "Anche se al Milan gioca di più, è una scelta sportiva dettata dal momento. Ormai c'è concorrenza con il ritorno di Anthony Martial. Ma non è definitivo. Spetta a lui rimanere competitivo per tornare".