Francia, Giroud ancora in gol: raggiunto Herny nelle presenze

L'edizione di questa mattina di Tuttosport riporta la vittoria netta della Francia in casa di Gibilterra nella gara di qualificazione a Euro 2024, ieri sera. Protagonista della partita anche l'attaccante del Milan, Olivier Giroud. Nella serata in cui ha raggiunto Thierry Henry al terzo posto della classifica delle presenze con la nazionale, Giroud ha trovato la rete dopo pochi minuti con la specialità della casa: il colpo di testa. La Francia ha poi vinto 3-0 con il quotidiano di Torino che ha dato un 6,5 in pagella a Giroud.