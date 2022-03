Francia, Giroud ai Mondiali in Qatar? Sì, ma a una sola condizione …

Olivier Giroud ai Mondiali in Qatar con la Francia di Didier Deschamps? L'ipotesi si fa sempre più verosimile per l'attaccante del Milan

Daniele Triolo

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha chance di andarsi a giocare i Mondiali in Qatar con la Francia? Se lo è chiesto il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. "Chi direbbe di uno ad un terzo Mondiale?", ha ribadito, proprio in settimana, il numero 9 del Milan, che, qualche giorno fa, è andato in gol nell'amichevole Francia-Costa d'Avorio 2-1 su cross di un altro rossonero, Theo Hernández.

La stampa francese sta spingendo affinché il Commissario Tecnico Didier Deschamps dia a Giroud il ruolo di 'supersub', ovvero di sostituto di lusso di Karim Benzema, durante i prossimi appuntamenti della Nazionale transalpina. Il C.T. però, non sembra essere così d'accordo. Per lui, infatti, convocare Giroud per farlo andare in panchina sarebbe quasi una mancanza di rispetto nei confronti di un giocatore che ha dato così tanto alla Francia.

Nel caso in cui, però, Giroud dovesse continuare a fare bene con il Milan, ed accettasse il ruolo di 'supersub' senza polemiche, ecco, allora, che potrebbe avere chance di andare ai Mondiali con la Francia. In quella circostanza, secondo il 'CorSport', un posto nei 23 per Qatar 2022 non gli toglierebbe davvero nessuno. Milan, arriva un top player sulla trequarti? Le ultime di mercato >>>

