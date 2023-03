Francia, felicità Maignan: è il nuovo portiere titolare della nazionale | News

Maignan torna a disposizione di Deschamps sei mesi dopo l'ultima apparizione nel match contro l'Austria, match in cui ha rimediato un infortunio al polpaccio che gli ha negato di partecipare al Mondiale in Qatar. Dopo il ritiro di Hugo Lloris, Didier Deschamps ieri ha promosso Maignan come nuovo portiere titolare della Francia. "Il posto di numero uno è di Maignan. Ci sarà una gerarchia. È importante", ha detto il c.t. francese in conferenza stampa. Calciomercato Milan, Maldini e Massara ripensando ad un vecchio obiettivo.