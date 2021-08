Francia, Deschamps: “Giroud? Non sono qui per rassicurare nessuno”

Didier Deschamps, CT della Francia, ha lanciato un chiaro messaggio all'attaccante del Milan Olivier Giroud. Le dichiarazioni

Parole non esattamente al miele di Didier Deschamps indirizzate a Olivier Giroud. Il Commissario Tecnico della Francia, nel corso di un'intervista a 'L'Equipe', ha parlato della situazione che riguarda l'attaccante del Milan. Il messaggio è chiaro: se l'ex Chelsea continuerà a fare gol anche in rossonero Deschamps sarà lieto di chiamarlo. In caso contrario spazio ai giovani. Queste le dichiarazioni riportate da 'Tuttosport': "Sono stato onesto e trasparente con lui. La sua situazione nel club era cambiata. So molto bene cosa ha fatto, e ha fatto molto bene. Era il 2018, ma oggi siamo nel 2021 e non sono qui per dare rassicurazioni a nessuno".