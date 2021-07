Foto ufficiali, il Milan cambia agenzia: l’indiscrezione

Da quattro anni le foto ufficiali del Milan sono firmate dall'agenzia LaPresse. Sembra, però, che le strade si divideranno da questa stagione

'Tuttosport' questa mattina in edicola ha rivelato come il Milan si appresti a cambiare agenzia fotografica ufficiale. Da quattro anni, come noto, è l'agenzia LaPresse che si occupa della produzione e della distribuzione delle foto ufficiali di A.C. Milan. Ora, però, le strade dovrebbero dividersi. E, secondo quanto evidenziato dal quotidiano torinese, il Milan dovrebbe rivolgersi, dalla stagione 2021-2022, a Getty Images. Milan, ecco quanto costa prendere Isco >>>