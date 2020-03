Flessione Milan, per Pioli un film già visto: i precedenti

NEWS MILAN – L’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola ha dedicato un approfondimento a Stefano Pioli, tecnico del Milan, ricordando come la flessione che sta vivendo, in questo periodo, il suo gruppo non è un evento insolito per le squadre che sono dirette dall’allenatore emiliano.

Pioli, che nel Milan si trova a vivere una situazione surreale, tra il campionato fermo per l’emergenza coronavirus nel nostro Paese ed una squadra che, battuta in casa dal Genoa (1-2), ha visto allontanarsi la zona Champions League, rischiando di perdere tante motivazioni per l’eventuale prosieguo della stagione, ci era già passato quando allenava Inter e Fiorentina.

Il crollo con l’Inter avvenne a marzo, con la Fiorentina in aprile. Ma la sostanza, per Pioli, non cambia: dopo un periodo contrassegnato da buon gioco e risultati, sembra che, storicamente, arrivi un calo inevitabile che porta le squadre da lui allenate a non ottenere gli obiettivi prefissati.

Quando era alla guida dell’Inter, dopo 7 vittorie di fila, Pioli rimediò un 2-2 a Torino. Un mezzo passo falso che, però, allontanarono i nerazzurri da un piazzamento in Champions League e, in quell’occasione, furono Danilo D’Ambrosio e Gary Medel a rivelare come mentalmente mollarono tutti il colpo. Arrivarono 5 sconfitte in 6 gare e l’Inter fu persino estromessa dall’Europa League, costando l’esonero a Pioli.

Non meno doloroso fu il modo in cui si concluse la sua esperienza alla Fiorentina, con la quale sfiorò la qualificazione in Europa League nella stagione 2017-2018, salvo poi dimettersi nell’aprile dell’anno seguente, quando si vide mettere in discussioni le sue capacità professionali, ma soprattutto umane. La sconfitta interna contro il Frosinone (0-1) fu la goccia che fece traboccare il vaso, con i Della Valle, allora proprietari della Fiorentina, che gli addossarono colpe di una classifica mediocre (10 punti di distanza dal 7° posto) e di una squadra spenta.

Pioli all’epoca si dimise, pagando dazio in prima persona. La sensazione è che, in estate, anche al Milan la storia per Pioli possa tristemente ripetersi, seppur con dinamiche differenti. Ma sarà Ralf Rangnick il prossimo tecnico del Diavolo? Oggi ha parlato il suo agente … leggete cosa ha detto!

