Fiorentina-Milan, Vlahovic non ha mai segnato ai rossoneri / News

Vigilia di Fiorentina-Milan, partita valida per la 13^ partita in Serie A. Curiosità: Dusan Vlahovic non ha mai segnato ai rossoneri

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha messo in evidenza una curiosità statistica: Dusan Vlahovic non ha mai segnato al Milan. Contro i rossoneri, dunque, il serbo proverà a portare a casa un altro step per la definitiva consacrazione. Dal suo esordio in Serie A ha già segnato contro 25 squadre, che sono o sono state nel massimo campionato dalla stagione 2018-2019 ad ora, ma non ha mai fatto centro contro il Milan. Per questo motivo cercherà di fare male ai rossoneri guidati da Pioli, l'allenatore che lo ha fatto esordire in A il 25 settembre 2018 e che adesso trova nuovamente da avversario.